День энергетика отмечают на НкАЗе

22 декабря в России отмечается День энергетика. Чем же занимаются люди, посвятившие свою жизнь этой профессии?

Служба главного энергетика Новокузнецкого алюминиевого завода обеспечивает подразделения завода и персонал всеми видами энергии: электрической энергией, водой (питьевой, технической, оборотной), теплом и паром, сжатым воздухом.

- В положении о нашей Службе указаны три основных задачи: бесперебойное обеспечение энергоносителями подразделений завода, обеспечение необходимого качества и количества энергоносителей, безаварийная работа энергоснабжающего оборудования - трансформаторов, насосов, трубопроводов, электрических подстанций, - рассказывает главный энергетик НкАЗа Владислав Ростов. - На выполнение этих задач уходит 90% ресурсов и времени персонала.

Главный приоритет работы Службы - обеспечение бесперебойности в поставках энергоносителей и их качества.

Почти для каждого направлении имеется долгосрочная программа надежности, в соответствии с которой происходит замена оборудования, капитальный ремонт, модернизация систем управления.

Так, например, в 2023 году заканчивается долгосрочная программа замены коммутационной аппаратуры. Заводские энергетики заменили все агрегатные трансформаторы для выдачи мощности 7-й серии корпусов электролиза. Второй год подряд идет планомерная замена изоляторов на ответственных участках.

В компрессорной станции смонтировали автоматическую систему управления электролизерами, что позволило на 10% уменьшить затрат на производство сжатого воздуха, ежегодно проводится ремонт высоковольтных электродвигателей и роторов на компрессорах.

При строительстве сухих газоочисток заменяются коллекторы сжатого воздуха в системе распределения, устанавливаются осушители для обеспечения качественного воздуха для требовательных потребителей (АПС, СГОУ и т.д.).

На водооборотном узле, обеспечивающем водой литейные агрегаты, охлаждающем выпрямительные блоки процесса электролиза и компрессорных установок для производства сжатого воздуха, завершается долгосрочная программа капитального ремонта градирен, во время которой меняются не только конструктивные элементы здания, но и внутреннее наполнение, что позволит повысить эффективность охлаждения воды. Почти полностью заменены насосы и планомерно производится замена основных коммуникаций на современные пластиковые. Автоматизируется процесс обеспечения оборотной водой: сейчас все насосы оснащены блоками частотного управления, что позволяет экономить от 7 до 14% электрической энергии на их работу, установлены шкафы управления группами насосов, что повышает надежность работы насосного оборудования, исключая человеческий фактор в нестандартных ситуациях. В планах создать верхний уровень с элементами прогнозирования и отчетности.

- Хочу отметить, что за последние четыре года надежность энергоснабжения увеличилась, что позволило сократить количество внеплановых простоев оборудования на 70%. Не допущено ни одного простоя, который повлиял бы на выпуск продукции или отдельные ступени ее производства, - говорит Владислав Ростов. - Такие показали возможны только при слаженной работе всего коллектива. У всех нас единая задача: не допустить перебоев энергоснабжения.

Каждый случай отклонения в работе энергооборудования расследуется коллегиально - разрабатываются мероприятия не только по устранению этого сбоя, но и по исключению повторения аналогичных ситуаций в будущем.

Проекты СГЭ Бизнес-системы Дивизионального уровня:

- Ежегодный проект по снижению затрат силовой электроэнергии, под руководством Директора по обеспечению производства Юрия Караева. Планируемая экономия в 2022 году: 2,6 млн рублей;

- Проект по регулировке тока серий электролиза (модуляция тока), который позволяет перераспределять потребляемую мощность в течении суток с целью покупки более дешёвой электрической энергии на рынке электроэнергии и мощности. Планируемая экономия в 2022 году: около 200 млн рублей.

- Проект по эффективному использованию покупного пара, в рамках которого третий год подряд удается уменьшать покупку пара без снижения (а по некоторым направлениям и с увеличением) объемов производства. Планируемая экономия в 2022 году: 9 млн. рублей.

Юлия Дружинина, машинист компрессорных установок энергоцеха:

Я работаю в подразделении, которое отвечает за бесперебойную подачу сжатого воздуха на производство. Контролирую все технологические параметры сжатого воздуха, масла, воды – для качественной работы нашего завода важны все эти звенья.

Татьяна Саенко, машинист насосных установок:

Главной задачей машиниста насосных установок является бесперебойная подача воды потребителю. Вода идет на охлаждение металла в литейном отделении, компрессоров подачи воздуха, УКПП для охлаждения выпрямительных агрегатов. Мы поддерживаем заданные давление и температуру, запускаем и останавливаем насосы, следим за техническими параметрами, ведем технический учет и отчетность о работе насосного оборудования, устраняем неполадки в работе оборудования и ликвидируем аварии.

Юрий Путин, мастер по ремонту ЦЭО ООО «ИСО»

Я работаю мастером на участке по ремонту и обслуживания электрооборудования УКПП-2 ЦЭО ДОРЭО. Главное в нашей работе – ответственно относится к своим обязанностям, повышать квалификацию и быть в курсе всех новинок и изменений, чтобы вовремя приходить на помощь и не то, чтобы исправлять – не допускать поломок!

Александр Ереметов, начальник отделения оперативного управления ЦЭО ООО «ИСО»

Как бы странно ни звучало при технической специальности – ко всему нужно подходить творчески. Мы работаем с электричеством, оно ошибок не прощает, но если работать вдумчиво, опираясь на знания и четко отработанные навыки, то все будет отлажено вовремя, и работать, как часы!

Лариса Мальцева, аппаратчик химводоочистки энергоцеха:

У меня есть определенные нормы морали, согласно которым я и живу в ладу с собой и окружающими. Одна из них – трудиться с полной отдачей. Я стараюсь внедрять идеи, кайзены, проекты, следить за оборудованием.

Давлатбек Ашуров, мастер оперативного участка слесарей-сантехников:

Своевременное изменение в распределении энергоносителей для бесперебойного обеспечения подразделений завода - вот основная задача и принцип работы нашего участка!

- В преддверии главного для энергетиков праздника хочу пожелать всем коллегам, обеспечивающим заводы теплом, светом и даже чашечкой горячего чая, безаварийной работы, привносить в свою трудовую и личную жизнь всегда что-то новое и в любых условиях помогать близким и окружающим вас людям! – пожелал в конце нашей беседы главный энергетик НкАЗа Владислав Ростов.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа