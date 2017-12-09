День Героев Отечества

В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.

В районном центре на Аллее Героев прошел митинг с последующим возложением цветов. В районном Доме культуры «Юбилейный» на классный час «У каждого поколения есть свои герои» собрались школьники. Во всех образовательных организациях района прошли торжественные мероприятия, уроки мужества «Что такое героизм», спортивные соревнования, открылись тематические выставки. Воспитанники детских садов поселка Тяжинский побывали на экскурсии в Музее боевой славы при центре дополнительного образования.

В пионерской дружине Нововосточной школы состоялся пионерский сбор «Подвиг, шагнувший на пьедестал», посвященный 95-летию со дня рождения Николая Ивановича Масалова и Дню Героев Отечества. По мнению ребят, чтобы лучше узнать о герое, необходимо прочитать о нем книги, газетные статьи, посмотреть фильм. Для этого пионеры совершили путешествие по страницам книги Олега Викторовича Костюнина «Человек из легенды», посвященной жизни и подвигу воина-кузбассовца Николая Ивановича Масалова. Затем ребята приняли участие в викторине «Самый внимательный читатель книги «Человек из легенды».