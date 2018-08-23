Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День Государственного флага РФ

В Тяжинском районе в праздновании приняли участие бюджетники, воспитанники детсадов, муниципальные служащие и предприниматели.
В преддверии праздника в детских садах района прошел конкурс поделок «Горжусь я Родиной своей!» В дошкольных группах прошли беседы, посвященные флагу России. Для детей провели мастер-класс по рисованию, созданию композиций из цветной бумаги, пластилина и аппликаций на тему триколора.
Также в этот день состоялась патриотическая акция, в рамках которой прошел флэшмоб «В трехцветном ритме», а также было организовано вручение ленточек «триколор». На площади возле районного Дома культуры «Юбилейный» перед земляками выступили участники театра танца «Весна» с композицией «Любимая Россия!» Затем участники акции прошли праздничным шествием по улицам районного центра с флагами России.
На площади Ленина детей среднего и старшего возраста ждала познавательная программа «История российского флага». В центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова прошел познавательный час «Флаг России – великое знамя». В парке культуры и отдыха поселка Тяжинский была организована информационно-развлекательная программа «Флаг моего государства».
Заключительной частью праздника стало торжественное мероприятие «России золотые голоса» на центральной площади поселка, где прозвучали песни патриотической тематики.
Во всех поселениях района прошли праздничные мероприятия – концерты, флешмобы, спортивные соревнования, эстафеты, познавательные конкурсы и игровые программы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/08/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus