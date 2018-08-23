День Государственного флага РФ

В Тяжинском районе в праздновании приняли участие бюджетники, воспитанники детсадов, муниципальные служащие и предприниматели.

В преддверии праздника в детских садах района прошел конкурс поделок «Горжусь я Родиной своей!» В дошкольных группах прошли беседы, посвященные флагу России. Для детей провели мастер-класс по рисованию, созданию композиций из цветной бумаги, пластилина и аппликаций на тему триколора.

Также в этот день состоялась патриотическая акция, в рамках которой прошел флэшмоб «В трехцветном ритме», а также было организовано вручение ленточек «триколор». На площади возле районного Дома культуры «Юбилейный» перед земляками выступили участники театра танца «Весна» с композицией «Любимая Россия!» Затем участники акции прошли праздничным шествием по улицам районного центра с флагами России.

На площади Ленина детей среднего и старшего возраста ждала познавательная программа «История российского флага». В центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова прошел познавательный час «Флаг России – великое знамя». В парке культуры и отдыха поселка Тяжинский была организована информационно-развлекательная программа «Флаг моего государства».

Заключительной частью праздника стало торжественное мероприятие «России золотые голоса» на центральной площади поселка, где прозвучали песни патриотической тематики.

Во всех поселениях района прошли праздничные мероприятия – концерты, флешмобы, спортивные соревнования, эстафеты, познавательные конкурсы и игровые программы.