«День именинника»

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30 июня в судии эстрадного вокала «Магия звука» состоялось чаепитие.
Ребята угостились сладостями и вкусным чаем. Так же дети общались, обсуждали дальнейшие творческие планы, играли в застольные игры. Именинники, отметившие день рождения в июне, получили памятные сувениры и поздравления от всего коллектива студии.
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