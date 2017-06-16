День информации в Акимо-Анненке

В Новокузнецке четверо рабочих застряли в подземной цистерне Сразу четверо рабочих попали в сложную ситуацию, когда их здоровье и жизни находились в опасности....

В Кемерове бойцу ИГИЛ запрещено посещать школы В Кемерове за осужденным бойцом ИГИЛа установили административный надзор. В течение трех лет псоле...

В Кузбассе подросток в свой день рождения до смерти избил инвалида По версии следствия, подросток отмечал день рождения в одном из общежитий. Во время празднования он...