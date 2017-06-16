День информации в Акимо-Анненке

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В Акимо-Анненской сельской библиотеке Тяжинского района прошел день информации, посвященный юбилею Константина Георгиевича Паустовского «Как чудесен этот мир».
Воспитанники детского сада приняли участие в игре «Самый внимательный читатель» по рассказу «Кот ворюга». Ребят постарше ждали обзор книжной выставки и игра «Поле чудес». Все дети получили памятки, из которых узнали, какие книги Константина Георгиевича Паустовского можно прочитать в сельской библиотеке.
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