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День информации в Акимо-Анненке

В Акимо-Анненской сельской библиотеке Тяжинского района прошел день информации, посвященный юбилею Константина Георгиевича Паустовского «Как чудесен этот мир».
Воспитанники детского сада приняли участие в игре «Самый внимательный читатель» по рассказу «Кот ворюга». Ребят постарше ждали обзор книжной выставки и игра «Поле чудес». Все дети получили памятки, из которых узнали, какие книги Константина Георгиевича Паустовского можно прочитать в сельской библиотеке.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/06/2017
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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