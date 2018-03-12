День информации в Тяжине

В Тяжинской центральной детской библиотеке прошел День информации для читателей среднего и старшего возраста.

Главный библиограф Юлия Николаевна Манзюк, главный библиотекарь Галина Ивановна Леонтьева и библиотекарь Ульяна Алексеевна Голикова провели День информации в рамках цикла занятий по информационной культуре личности «От глиняной таблички к печатной страничке».

Совершив виртуальное путешествие в глубокую древность, ребята узнали, что история создания книги началась с тех пор, когда первые люди стали оставлять информацию в виде рисунков на камнях и стенах пещер. Затем на смену камням пришли папирус и каменные таблички, береста и пергамент, и только спустя многие годы люди научились делать бумагу.

Также юные читатели познакомились с первыми книгопечатниками Иоганном Гуттенбергом и Иваном Федоровым. Из прошлого дети перенеслись в наши дни и познакомились с современными печатными машинами, которые работают со скоростью до 15 тысяч оттисков в час. Сравнив книги 1984 года выпуска и 2016 года, ребята убедились, что качество книгопечатной продукции изменилось, поэтому держать в руках современную красочную книгу с глянцевыми страницами – одно удовольствие.

В течение всего дня посетители библиотеки знакомились с царством словарей, энциклопедий – универсальных и специальных, больших и маленьких. В завершении встречи ребятам было предложено собрать пословицы о пользе книг.