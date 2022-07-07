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День Ивана Купалы отметили в Тяжинском округе

На центральной площади поселка Тяжинский специалисты Дома культуры «Юбилейный» организовали для ребятишек игровую программу и водную дискотеку.
Работники Почаевского сектора Октябрьского СДК - филиала совместно с библиотекой провели праздник «День Ивана Купала». Это древнейший русский народный праздник, благодарения солнца, зрелости лета и зеленого покоса. В Иванов день существовало много обычаев, связанных с водой. Это праздник веселых игр и песен. Еще в этот день уделялось внимание березке. На ее зеленых ветвях повязывали разноцветные ленточки и загадывали желание. На праздник плетут венки из трав и цветов. Ребятишек ждал сюрприз – они нашли клад со сладостями.
В Преображенском СДК – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности по сложившейся традиции жители и работники культуры провели фольклорный праздник «Иван Купала». Преображенцы исполняли народные песни, прыгали через костер, водили хоровод.
В Тяжино-Вершинском СДК - филиале состоялась игровая программа для детей «День Нептуна». Владыка воды рассказал ребятишкам о правилах поведения на воде, провел эстафеты, игры, конкурсы. В финале мероприятия детей ждали сладкие призы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/07/2022
Культура
Тяжин

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