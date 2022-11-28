День Конституции РФ в кинозале «Кузбасскино»

C 8 по 14 декабря в рамках проектов «Развивающая суббота кемеровского школьника» и «Образование через кинематограф», в Арт - зале пройдет тематическое мероприятие для школьников города Кемерово, посвященное Дню Конституции РФ.

День конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, — один из главных государственных праздников в нашей стране. Конституция — это правовой фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Она определяет направление развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны. У российской конституции длинная история. Она пережила разные времена, порой, не совсем добрые. Конституция, которая действует в России сейчас, основана на принципах демократизма и призвана защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.

На мероприятии будет подробно рассказано об истории и содержании Конституции Российской Федерации, чтобы каждый знал о своих правах и обязанностях. После изучения материала пройдет тематическая викторина, которая позволит закрепить полученные знания и оставить в памяти на долгие годы. В завершении будет показан патриотический кинофильм из областного фильмофонда.

Подробная информация о мероприятиях по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино