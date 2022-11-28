Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День Конституции РФ в кинозале «Кузбасскино»

C 8 по 14 декабря в рамках проектов «Развивающая суббота кемеровского школьника» и «Образование через кинематограф», в Арт - зале пройдет тематическое мероприятие для школьников города Кемерово, посвященное Дню Конституции РФ.

День конституции России, который ежегодно отмечается 12 декабря, — один из главных государственных праздников в нашей стране. Конституция — это правовой фундамент государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Она определяет направление развития государства и определяет права и обязанности каждого гражданина страны. У российской конституции длинная история. Она пережила разные времена, порой, не совсем добрые. Конституция, которая действует в России сейчас, основана на принципах демократизма и призвана защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.

На мероприятии будет подробно рассказано об истории и содержании Конституции Российской Федерации, чтобы каждый знал о своих правах и обязанностях. После изучения материала пройдет тематическая викторина, которая позволит закрепить полученные знания и оставить в памяти на долгие годы. В завершении будет показан патриотический кинофильм из областного фильмофонда.

Подробная информация о мероприятиях по телефону: 36-43-69.

 

 

Фото: Кузбасскино

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/11/2022
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus