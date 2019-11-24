День матери

Кадры пожара в Кировском районе города Кемерово попали в Сеть Очевидцы сняли на видео пожар, произошедший вечером, 23 ноября, в частном доме на улице Варшавская...

Пропавшая в Кемерове престарелая горожанка нашлась Об окончании поисков пожилой местной жительницы объявили накануне волонтеры ПСО "Лиза Алерт...

В Кузбассе лжебанкир похитил у мужчины более 40 тысяч рублей В Кузбассе лжебанкиры обманули очередного доверчивого держателя банковской карты, Только на сей раз...