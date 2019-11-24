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День матери

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню матери.
Всех присутствующих в зале поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Творческие коллективы художественной самодеятельности районного Дома культуры, детской школы искусств № 31 и Тяжинского центра дополнительного образования подарили собравшимся свои концертные номера.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/11/2019
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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