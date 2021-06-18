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День медицинского работника

20 июня в России отмечается День медицинского работника. Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу поздравляет всех представителей этой профессии с праздником и напоминает о порядке назначения страховой пенсии данной категории.

Медицинские работники имеют право на пенсию ранее достижения общеустановленного возраста, если отработают по специальности 25 лет в сельской местности и поселках городского типа  или 30 лет в городе, поселках городского типа и сельской местности либо только в городах. Данное право предоставляется лишь тем лицам, которые работают в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотренные Списками должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью, которые утверждены постановлениями Правительства РФ.

Важно знать, что с 1 января 2019 года изменились сроки выхода на досрочную пенсию у медицинских работников.  Так лица,  которые в 2021 году выработали необходимый стаж 25 лет в селе либо 30 лет в городе назначить досрочную пенсию могут не ранее чем через 36 месяцев, то есть в 2024 году.

Кроме этого, для медработников, оказывавших медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 в период с 1 января по 30 сентября 2020 года, установлен особый порядок исчисления льготного медицинского стажа, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии: один день стажа учитывается за два. Категории медицинских работников, чей льготный стаж будет учтён в двойном размере:

    - занятые оказанием мед. помощи пациентам с COVID-19 в стационарных и амбулаторных условиях (в том числе на дому);

    - занятые оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии;

    - занятые отбором биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции;

    - осуществлявшие медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации.

Для сведения: в Кемеровской области досрочную пенсию в связи с лечебной деятельностью получают 14669 человек.

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kuzbassnews.ru
18/06/2021
Здоровье
Общество
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