День медицинского работника в Тяжинском районе

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошел прием у главы района, посвященный Дню медицинского работника.

С профессиональным праздником медиков поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Ко Дню медицинского работника самодеятельные артисты и культработники подготовили концертную программу. Лучшие медицинские работники получили заслуженные награды. За заслуги в области здравоохранения, многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» с вручением денежной премии награждена врач педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница» Вера Петровна Хлебникова.

Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации поощрены Жанна Владимировна Волкова – врач-стоматолог и Ирина Юрьевна Чекменева – врач функциональной диагностики Тяжинской районной больницы. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в оказание медицинской помощи населению области Почетной грамотой Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области с вручением денежной премии награждены Светлана Николаевна Бондаренко – рентгенолаборант и Денис Александрович Кузьмин – главный врач Тяжинской районной больницы.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены работники Тяжинской районной больницы: Елена Александровна Кулибабина – врач акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, Татьяна Петровна Лукомская – врач стоматолог Итатской участковой больницы, Ольга Георгиевна Сергеева – врач педиатр, заведующая педиатрическим отделением, Ольга Ивановна Стифорова – старшая медицинская сестра поликлиники, Татьяна Ивановна Фрейберг – старшая медицинская сестра инфекционного отделения.

За добросовестный труд в системе здравоохранения Тяжинского муниципального района, высокий профессионализм Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены работники Тяжинской районной больницы: Нина Борисовна Ганенок – акушерка родильного отделения, Валентина Анатольевна Евлакова – ведущий экономист, Евгений Владимирович Завгородний – фельдшер, заведующий Новопокровским фельдшерско-акушерским пунктом, Евгения Николаевна Каратаева – медицинская сестра детской поликлиники, Алла Николаевна Карелина – ведущий бухгалтер, Татьяна Викторовна Мясникова – медицинская сестра анестезист реанимационно-анестезиологического отделения, Олеся Владимировна Пичугина – медицинская сестра палатная терапевтического отделения, Нина Викентьевна Пустовойтенко – медицинская сестра палатная Итатской участковой больницы, Наталья Сергеевна Смирнова – фельдшер, заведующая Борисоглебским фельдшерско-акушерским пунктом, Валентина Викторовна Третьякова – медицинская сестра поликлиники, Олеся Владимировна Фролова – медицинская сестра операционного отделения, Татьяна Михайловна Шарпалева – рентгенолаборант поликлиники, Александр Серафимович Яковлев – фельдшер скорой медицинской помощи.

В здравоохранении района работает 542 человека, из них 54 врача, 248 средних медработников, 74 человека младшего и 166 прочего персонала. Продолжается укрепление материально-технической базы здравоохранения. Так в 2016 году за счет средств областного бюджета начат капитальный ремонт родильного отделения. Сметная стоимость работ составит более 12 млн. рублей (окончание работ сентябрь-октябрь 2017 года). За счет средств областного бюджета был приобретен биохимический анализатор в клинико-диагностическую лабораторию (стоимостью 269 тыс. рублей), анализатор химико-токсикологического исследования для выявления наркотических средств и психотропных веществ (стоимость 298 тыс. рублей).

Особое внимание в районной больнице уделяют профилактике заболеваний. Так, в 2016 году медиками выполнена большая работа по диспансеризации взрослого и детского населения. Диспансеризацию прошли 2350 человек взрослого населения, из них 893 человека (38 %) было направлено на второй этап диспансеризации, с целью более детального обследования и подбора лечения при выявленной патологии. Профилактический медицинский осмотр прошли 2600 человек. При диспансеризации и профосмотрах осмотрено 4368 детей.

Продолжается работа по обеспечению доступности медицинской помощи на селе. В отдаленные населенные пункты района ежеквартально выезжает Губернаторский «Поезд здоровья» со специалистами областной клинической больницы, осуществляют выезды мобильные бригады областной офтальмологической больницы и областного онкологического диспансера. В итоге, силами областных специалистов медицинская помощь оказана 2450 человек, 89 пациентов было прооперировано на базе нашей больницы.

В 2013 году по программе модернизации здравоохранения получен передвижной медицинский комплекс для выезда бригады врачей в населенные пункты района. С его помощью за прошлый год осуществлено 114 выездов и осмотрено 3645 человек.

В 2016 году была проведена большая работа по увеличению числа лиц, осмотренных флюрооографическим методом, с помощью стационарного и передвижного флюорографа, на предмет выявления туберкулеза и онкопатологии. Более 16 тыс. человек прошли флюроографическое исследование, показатель при этом составил 82,4 % от подлежащего обследованию населения, при среднеобластном – 79,4 %.

Продолжают развиваться новые технологии оказания медицинской помощи, такие как «телемедицина». В районной больнице с 2014 года работает технология дистанционной передачи электрокардиограммы в кардиологический диспансер города Кемерово с целью своевременного анализа и принятия решения по вопросу диагностики и лечения острого коронарного синдрома. Так за 2016 год было передано в кардиодиспансер более 250 экг исследований, что в свою очередь позволило оперативно принять решение о переводе пациента в кардиодиспансер для оказания высокотехнологической медицинской помощи. В 2015 году в родильном отделении была внедрена система Skype-консультирования со специалистами областного перинатального центра и областной детской больницы по вопросам оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.

Серьезнейшей проблемой районного здравоохранения по-прежнему остается кадровый вопрос. Средний возраст специалистов в здравоохранении составляет 48 лет. К сожалению, утрачена система государственного распределения специалистов после окончания вуза, и молодые врачи, за редким исключением, не доезжают до поселка Тяжинский. Несмотря на это, делается все возможное для привлечения в здравоохранение района, как молодых специалистов, так и специалистов со стажем. В 2016 году в район прибыло 6 молодых специалистов (1 врач акушер гинеколог, врач офтальмолог, 3 медицинских сестры, 1 фельдшер).

В 2016 году по федеральной программе «Земский доктор» трудоустроено 3 врача (врач эндокринолог, врач хирург, врач клинической лабораторной диагностики). Большое внимание уделяется улучшению жилищных условий врачебных кадров: выделяются беспроцентные целевые жилищные займы, долгосрочные целевые займы без первоначального взноса, предоставляется служебное жилье, оплачивается съемное жилье. По остродефицитным специальностям оплачивается обучение в интернатуре, ординатуре. За счет средств областного и местного бюджета выдаются «подъемные» молодым специалистам. Студентам 5-6 курсов медицинской академии, заключившим договор, за счет средств местного бюджета ежемесячно выплачивается целевая стипендия в размере 1 тыс. рублей.

Решение кадровой проблемы позволит повысить доступность и качество медицинской помощи населению района, улучшит профилактику и выявление социально-значимых заболеваний на ранних стадиях.