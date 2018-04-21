День местного самоуправления

Уровень воды в Томи в районе Мысков понизился Как сообщает межведомственный оперативный штаб противопаводковой комиссии, взрывники дождались...

Кузбассовцев зовут принять участие в международной акции «Библионочь» Жители Кемеровской области присоединились к международной ежегодной акции "Библиотечная ночь...

Кемерово стал лидером по вводу жилья в первом квартале года В лидерах по темпам ввода жилья среди городских округов стал Кемерово. Здесь для новоселов готово...