День местного самоуправления

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошли спортивные соревнования, посвященные Дню местного самоуправления.
В спортивном зале встретились команды администрации района, глав и специалистов администраций городских и сельских поселений, народных депутатов, муниципальных служащих управлений образования, культуры и соцзащиты.
Перед началом соревнований спортсменам помогли зарядиться положительными эмоциями участники театра танца «Весна». Для открытия праздника слово было предоставлено главе Тяжинского муниципального района Сергею Николаевичу Кошкину. Затем спортсменов напутствовал главный судья Евгений Николаевич Жернаков.
Участники сревнований стреляли из пневматической винтовки, разбирали и собирали автомат Калашникова, проходили полосу препятствий, бежали эстафету и выполняли другие задания. В упорной борьбе переходящий кубок завоевала сборная команда глав и специалистов администраций городских и сельских поселений.
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