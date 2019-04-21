День местного самоуправления

В Тяжинском РДК «Юбилейный» прошел прием главы района, посвященный Дню местного самоуправления.
С государственным праздником участников приема поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Лучшие работники системы местного самоуправления получили заслуженные награды. Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для служащих праздничную концертную программу.
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