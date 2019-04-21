День местного самоуправления

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека В частном доме входящего в состав Кузбасса города Прокопьевск произошел пожар, вследствие которого...

Шестилетний ребенок едва не утонул в бассейне в Новокузнецке В Новокузнецке маленький ребенок едва не погиб в бассейне, сообщает информационный новостной портал...

В Кемерове горел известный ресторан Сегодня утром в областном центре горел популярный ресторан итальянской кухни Mama Roma на бульваре...