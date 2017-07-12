День металлурга от РУСАЛа

Программа празднования Дня Металлурга Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ в этом году богата на события.

Основные мероприятия начнутся 12 июля встречей ветеранов Новокузнецкого алюминиевого завода в Мраморном зале ДК «Алюминщик».

14 июля, накануне праздника, на губернаторском приеме, посвященном Дню металлурга, лучшие работники полу​чат областные награды. В этот же день в мраморном зале Дворца культуры «Алюминщик» пройдут посвящение в ветераны завода, награждение работников НкАЗа и филиала «Русской инжиниринговой компании», занявших призовые места в заводском этапе конкурса «Профессионалы РУСАЛа», победителей и призеров конкурса «Улучшения года».

В театральном зале ДК «Алюминщик» на торжественном собрании более ста алюминщиков и работников филиала «Русской инжиниринговой компании» полу​чат отраслевые и областные награды. Это Почетные грамоты компании РУСАЛ, администрации Кемеровской области и Новокузнецка, профсоюзные награды всех уровней.

15 июля с 10:00 до 12:00 на стадионе «Регби» пройдет спортивный праздник «На семейной волне». Все гости смогут со своими семь​ями поучаствовать в конкурсах и веселых эстафетах.

Финальным аккордом празднования Дня металлурга станет масштабное интерактивное светомузыкальное шоу «РУСАЛ ФестивAL. ALхимия света», которое пройдет 15 июля с 21:30 на Театральной площади. Новокузнечан и гостей нашего города ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания, и интерактивная музыкально-развлекательная программа. Гости праздника станут не только зрителями, но и участниками действа. Прямо во время мероприятия зрители смогут принять участие в Instagram-конкурсе «РУСАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ», опубликовав фотографии с хештегами и поздравлениями коллегам из других городов. Специальная программа будет находить фотографии, а оператор - в режиме ручного отбора - транслировать их на здание. Авторы лучших снимков получат призы.

Второй конкурс, «КОД РУСАЛА», определит самого внимательного зрителя, который получит суперприз от компании. Для этого нужно внимательно следить за 3D мэппинг-шоу и найти зашифрованный в видеоролике цифровой код.

Программа «РУСАЛ ФестивAL. ALхимия света» включает в себя также развлекательные активности - Kiss Cam и Dance Cam, во время которых оператор будет транслировать на здание крупные планы зрителей. Кроме того, перед новокузнечанами выступит кавер-группа «Красный берег» из Новосибирска.