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День молодежи 29 июня на Кузнецкой крепости отметят День молодежи

29 июня с 12.00 до 15.00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) приглашает на развлекательную программу «День молодежи на Кузнецкой крепости».

В программе – спортивные состязания (рывок гири, стрельба из пневматической винтовки, турнир по настольному хоккею, дартс, перетягивание каната, кольцеброс). Самые сильные, меткие и ловкие будут награждены призами.

Для любителей помедитировать подготовлена отдельная зона йоги, для желающих пострелять – лазерный пейнтбол.

Для детей будет оборудована специальная игровая площадка с надувным бассейном, надувными фигурами, водными пистолетами и мячами, мыльными пузырями, цветными мелками и запуском воздушного змея.

Кроме того, во время праздника на территории крепости будут работать мастерская аквагрима и торговые точки с питанием.

Дополнительный бонус – призовая лотерея для всех участников праздника. Лотерейный билет будет выдан вместе с входным, а розыгрыш призов состоится в финале мероприятия.

Стоимость: вход на территорию музея-заповедника – 20 руб., участие в празднике бесплатно.

 

 

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

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kuzbassnews.ru
17/06/2019
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