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День молодежи в Калтане прошел на трех городских площадках

В Калтанском городском округе сложилась прекрасная традиция отмечать День молодежи проведением ярких мероприятий, которые в этом году были организованы на площади ДК «Энергетик», площади общественных мероприятий п. Постоянный и СОК «Радуга» п. Малиновка.  Жители и гости города могли принять участие в пляжном волейболе, стритболе, турнире по внеаренному лазертагу, насладится музыкальным выступлением кавер группы Hollywood (г. Новокузнецк), принять участие в концертно-развлекательной программе «Поколение next», молодежном фестивале «Краски лета», фестивале красок холи и конкурсной программе с розыгрышем призов. Завершил выходной день праздничный концерт и молодежная дискотека.

Перед современной молодежью открыты все дороги. Именно поэтому цель ежегодного праздника «День Молодежи» - популяризация имиджа молодого человека XXI века - талантливого, целеустремленного, спортивного, общественно активного, в полной мере осознающего свою ответственность за будущее.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
27/06/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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