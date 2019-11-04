В День народного единства кемеровчан ждет насыщенная программа Большой фестиваль «Россия объединяет» — это праздник, посвящённый Дню народного единства. А...

Пожар в районе комбината питания шокировал новокузнечан В Новокузнецке сегодня произошёл крупный пожар в садовом обществе «Строитель — 3», которое...

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