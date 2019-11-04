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День народного единства

В Тяжине открылась выставка детских рисунков «#ЯлюблюсвоюСтрану»
На выставке в ЦСОН Тяжинского муниципального района представлено более 20 работ детей сотрудников учреждения, исполненных в разных техниках рисования. Юные художники, используя карандаши, фломастеры, краски, мелки, в своих работах выразили чувство патриотизма, любовь к родным местам и гордость за свой народ.
С белых листов бумаги вспорхнули белокрылые голубки-символы мира, веселые девчонки и мальчишки в национальных костюмах взялись за руки, белоствольная березка – символ России трепещет на ветру возле родного дома, в теплых детских ладошках согрелся земной шар.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/11/2019
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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