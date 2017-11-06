День народного единства в Тяжинском районе

В Тяжинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
В фойе администрации Тяжинского муниципального района открылась выставка творческих работ – рисунков и фотографий, созданных учащимися школ.
В поселке Тяжинский на площадке «Хуторок» cостоялись молодежная акция с вручением шаров «Триколор» и танцевальный батл «Единение» с участием представителей разных национальностей, проживающих на территории района.
В спорткомплексе «Юность» районного центра прошли межрайонный турнир по волейболу среди юношей 2000-го года рождения и младше, районный турнир по баскетболу среди образовательных организаций района, шахматный блиц-турнир среди школьников и открытый шахматный блиц-турнир для участников от 18 лет и старше.
В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялось открытие творческого сезона коллективов художественной самодеятельности «Ночь искусств», посвященного Дню народного единства «Россия, Родина, Единство».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Отмечается, что одна из машин в результате этого дорожно-транспортного происшествия (ДТП)...
|
Жительница населенного пункта Абашево (черта города Новокузнецка, Кемеровская область) возмущена...
|
В Кемерово покупательницу иномарки выкинули из авто после передачи денег продавцу, после чего...
|
Блогер Алексей Навальный пожаловался, что маршрутки, которые должны были доставить людей к месту...