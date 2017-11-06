День народного единства в Тяжинском районе

Жесткое ДТП произошло ночью в Кемерове: такси перевернуло на крышу Отмечается, что одна из машин в результате этого дорожно-транспортного происшествия (ДТП)...

В Новокузнецке около жилых домов устроили свалку Жительница населенного пункта Абашево (черта города Новокузнецка, Кемеровская область) возмущена...

Покупательницу автомобиля выкинули из салона машины в Кемерове В Кемерово покупательницу иномарки выкинули из авто после передачи денег продавцу, после чего...