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День народного единства в Тяжинском районе

В Тяжинском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
В фойе администрации Тяжинского муниципального района открылась выставка творческих работ – рисунков и фотографий, созданных учащимися школ.
В поселке Тяжинский на площадке «Хуторок» cостоялись молодежная акция с вручением шаров «Триколор» и танцевальный батл «Единение» с участием представителей разных национальностей, проживающих на территории района.
В спорткомплексе «Юность» районного центра прошли межрайонный турнир по волейболу среди юношей 2000-го года рождения и младше, районный турнир по баскетболу среди образовательных организаций района, шахматный блиц-турнир среди школьников и открытый шахматный блиц-турнир для участников от 18 лет и старше.
В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялось открытие творческого сезона коллективов художественной самодеятельности «Ночь искусств», посвященного Дню народного единства «Россия, Родина, Единство».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/11/2017
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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