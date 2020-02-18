День настоящих мужчин в ТРЦ «Планета»

23 февраля в ТРЦ «Планета» пройдет под лозунгом «День настоящих мужчин!». Посетители станут зрителями и участниками шоу «Богатыри Сибири», увидят выступления красавиц из вокальной группы «Малина» и коллектива черлидинга Gra-Tes.

Ко Дню защитника Отечества ТРЦ «Планета» подготовил праздничную программу для настоящих мужчин. 23 февраля с 15:00 до 18:00 гостей ждут необычные развлечения: ТРЦ «Планета» станет местом проведения интерактивного шоу «Богатыри Сибири». Силачи будут скручивать сковородки, стальные пруты и подковы, поднимать людей одной рукой и подключать посетителей к этим непростым задачам.

Драйвовое настроение поддержат участницы команды по черлидингу Gra-Tes. Кроме того, для посетителей выступит группа «Малина», состоящая из талантливых и красивых девушек – финалисток конкурсов красоты.

Помимо развлечений, ТРЦ «Планета» приготовил для мужчин конкурсы с призами от очаровательной ведущей. А чтобы запомнить этот день надолго, в специально оформленной зоне можно будет сделать фотографию с огромным медведем-аниматором.