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День настоящих мужчин в ТРЦ «Планета»

23 февраля в ТРЦ «Планета» пройдет под лозунгом «День настоящих мужчин!». Посетители станут зрителями и участниками шоу «Богатыри Сибири», увидят выступления красавиц из вокальной группы «Малина» и коллектива черлидинга Gra-Tes.

Ко Дню защитника Отечества ТРЦ «Планета» подготовил праздничную программу для настоящих мужчин. 23 февраля с 15:00 до 18:00 гостей ждут необычные развлечения: ТРЦ «Планета» станет местом проведения интерактивного шоу «Богатыри Сибири». Силачи будут скручивать сковородки, стальные пруты и подковы, поднимать людей одной рукой и подключать посетителей к этим непростым задачам.

Драйвовое настроение поддержат участницы команды по черлидингу Gra-Tes. Кроме того, для посетителей выступит группа «Малина», состоящая из талантливых и красивых девушек – финалисток конкурсов красоты.

Помимо развлечений, ТРЦ «Планета» приготовил для мужчин конкурсы с призами от очаровательной ведущей. А чтобы запомнить этот день надолго, в специально оформленной зоне можно будет сделать фотографию с огромным медведем-аниматором.

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/02/2020
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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