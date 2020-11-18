День отказа от курения

20 ноября в ГАУК «Кузбасскино» в рамках проекта «Образование через кинематограф» для кемеровских школьников пройдет кинолекция о вреде курения.

В рамках года здоровья в Кузбассе ГАУК «Кузбасскино» совместно с ГБУЗ «Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики» реализует проект «В здоровье - наша сила!».

Право дышать чистым воздухом, свободным в том числе и от табака заслуживают все кузбассовцы – от мала до велика, в любом месте и в любое время года! Осуществить это на практике — задача всего общества!

Сотрудники центра в доступной форме с просмотром познавательных видеороликов, подробно разъяснят как курение влияет на организм человека и какие последствия возникают при курении в подростковом, среднем и старшем возрасте.

В завершении урока пройдет показ тематического фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».