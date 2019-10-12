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День открытых дверей на НкАЗе

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ прошла выездная стажировка специалистов предприятий и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса.

Сначала гости познакомились с историей развития НкАЗа и деятельностью Молодежной организации завода, сфера интересов которой давно вышла за рамки отдельно взятого предприятия – сегодня молодые специалисты завода занимаются не только решением производственных задач, но и являются соорганизаторами и активными участниками социально-значимых событий районного, городского и федерального масштаба. Так, многие из них работали волонтерами на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup Russia 2018 и Зимней универсиаде 2019, а портрет председателя молодежной организации НкАЗа, мастера участка обработки электролизеров Алексея Иванова размещен в тематическом составе, посвященном волонтерскому движению «Поезд изменений: истории волонтеров» в московском метрополитене.

Затем экскурсанты отправились в учебный класс Отдела развития производственной системы, где менеджер отдела, активист молодежной организации НкАЗа Евгений Воробьев провел для них семинар «Бизнес-система РУСАЛа», рассказав о подходах к совершенствованию производственных процессов, применяемых на предприятиях Компании.

После теоретической части гости отправились в литейное отделение – на эталонный участок производства цилиндрических слитков «Wagstaff». Начальник отдела литья новокузнецкого филиала Инженерно-технологического центра РУСАЛа Андрей Кухаренко подробно рассказал о продукции с высокой добавленной стоимостью, роботизации процесса упаковки слитков и о том, где в мире можно встретить новокузнецкий алюминий.

Интересовались молодые специалисты, среди которых было много экологов, и природоохранной программой НкАЗа. Гости с одобрением отметили, что с вводом в строй системы замкнутого водооборота НкАЗ стал первым в Кузбассе предприятием, полностью ликвидировавшим сбросы, и в настоящий момент идет глобальная модернизация электролизного производства, в результате которой валовые выбросы предприятия сократятся на 20%, а гидрофторида – в 10 раз.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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