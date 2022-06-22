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День памяти и скорби отметили в Тяжинском округе

В поселке Тяжинский на площади Победы состоялся митинг-реквием «Память сильнее времени».
Десять лет назад 22 июня 2012 года легендарному участнику Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Масалову посмертно было присвоено звание «Герой Кузбасса». При штурме столицы фашистской Германии воин-кузбассовец рискуя жизнью спас маленькую немецкую девочку. В честь этой знаменательной даты ветеран Тяжинского агропромышленного техникума Иван Степанович Лунев организовал на спортивной площадке турнир по шашкам среди студентов и ветеранов.
В День памяти и скорби в техникуме прошла встреча студентов с председателем Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа первого созыва Александром Ивановичем Сорокиным.
Состоялись показы интерактивного действия «Жил да был Солдат» в жанре бытовой реконструкции времен Великой Отечественной войны в исполнении актеров народного коллектива театра «Лица». Участниками интерактивов стали дети, отдыхающие в пришкольном лагере дневного пребывания, а также жители села Преображенка, собравшиеся у мемориала Героев Великой Отечественной войны, почтить память защитников Отечества. Действующие лица постановки, свидетели событий 1941 года, предоставили возможность всем желающим ощутить на себе трудности фронтовой жизни и почувствовать силу духа русского солдата.
Самым трогательным моментом показа стал эпизод с почтой. Письма Памяти, написанные участниками интерактива, со словами благодарности за Великую Победу и мирное небо над головой, были сложены в треугольные конверты и торжественно возложены к мемориалу воинов-земляков.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/06/2022
Культура
Тяжин

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