День памяти и скорби в Тяжинском районе

В поселках Тяжинский и Итатский прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби.

В годы Великой Отечественной войны военкоматом Тяжинского района были призваны 7786 человек, из них погибли более половины. Тяжинцы сражались на всех фронтах, 4500 из них награждены орденами и медалями.

В поселке Тяжинский на площади Победы перед собравшимися выступила заместитель главы Тяжинского городского поселения Марина Николаевна Галдецкая. Память земляков отдавших жизни за свободу и независимость Отечества почтили минутой молчания и воинским салютом. Участники митинга возложили к мемориалу цветы. Ольга Каплунова посвятила солдатам минувшей войны песню.

В поселке Итатский возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел митинг Памяти и скорби. На мероприятии присутствовал глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский. На митинге выступили депутат Совета народных депутатов Итатского городского поселения Валентина Николаевна Шатурина и активистка поселкового Совета ветеранов Екатерина Васильевна Зорина. Затем жители поселка возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны.