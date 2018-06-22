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День памяти и скорби в Тяжинском районе

Мероприятия, посвященные трагической дате в истории России – 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли в Тяжинском районе.
В поселке Тяжинский состоялся митинг-реквием «И нам войну забыть нельзя». На площади Победы у мемориала земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, выступил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Затем тяжинцы присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».
В парке культуры и отдыха поселка Тяжинский прошла познавательная программа «Их славе память потомков верна», открылась выставка фотографий солдат Великой Отечественной войны. В районном Совете ветеранов состоялся шахматно-шашечный турнир среди взрослого населения.
В учреждениях культуры прошел единый клубный день «Навечно в строю». В Чулымском сельском Доме культуры состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Культработники провели с подростками викторину о войне. Ребята с интересом посмотрели документальный фильм «Дети войны».
В селе Новоподзорново в митинге памяти приняли участие работники администрации сельского поселения, детского сада «Колосок», сельского Дома культуры, учащиеся и педагоги Новоподзорновской средней школы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/06/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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