День памяти воинов-интернационалистов

Новокузнечанка выдумала преступление, чтобы не платить штраф В ходе дальнейшей работы было установлено, что новокузнечанка ранее привлекалась к уголовной и...

Кузбассовец лишился зрения за попытку помочь водителю заглохшей машины Обвиняемый с приятелем ехал на автомобиле брата. В какой-то момент машина заглохла.

Кузбасс: грабитель попал под автомобиль, убегая с места преступления В кузбасском городе Междуреченске 32-летнего мужчину-грабителя, убегавшего с места преступления,...