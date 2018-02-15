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День памяти воинов-интернационалистов

В поселке Тяжинский прошел митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
У мемориальной стелы воинов-интернационалистов выступили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
Участники военно-патриотического клуба «Витязь» прочитали стихотворения об афганской войне. Затем к землякам обратился участник боевых действий в Чеченской республике Иван Викторович Холоманов. После минуты молчания тяжинцы возложили цветы к мемориалу воинов-интернационалистов.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/02/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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