В Тяжинском муниципальном округе прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».

В ходе проведенных мероприятий каждый житель смог больше узнать о героической обороне Ленинграда. В РДК «Юбилейный» для школьников и студентов Тяжинского агропромышленного техникума организовали просмотр художественных фильмов о блокадном Ленинграде, с последующим обсуждением. В сельских Домах культуры прошли встречи с молодежью «В нашем сердце отзовется».

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения прошел целевой заезд для тружеников тыла и жителя блокадного Ленинграда. В учреждениях образования, культуры и социальной защиты населения развернуты тематические выставки «Героическая оборона Ленинграда». В Домах культуры района прошли публичные чтения «Ленинград и ленинградцы».

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних встретились с единственной в округе жительницей блокадного Ленинграда Евгенией Ивановной Гладиковой. В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветеран была награждена юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в Тяжинском муниципальном округе стартовал новый библиотечный проект «Читать, знать, помнить!», посвящённый 75-летию Великой Победы. В Тяжинской центральной районной библиотеке прошла акция «Ленинград. Блокада. Подвиг» с раздачей блокадного хлеба и открыток.

На площади районного Дома культуры «Юбилейный» была организована инсталляция, имитирующая пункт выдачи хлебных пайков в блокадном Ленинграде. В районном историко-краеведческом музее состоялась познавательная программа для молодежи «900 дней мужества». Во всех образовательных организациях округа прошел урок памяти «Блокадный хлеб».