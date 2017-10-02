День пожилых людей в Тяжинском районе

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошел прием у главы района, посвященный Дню пожилых людей.

С праздником ветеранов поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.

В России этот день отмечается с 1992 года, и он по праву занял достойное место в российском календаре. Эта дата не напоминание о возрасте, а ещё одна возможность выразить благодарность всем ветеранам за многолетний добросовестный труд.

Весомый вклад в развитие Тяжинского района внесли Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России Александр Григорьевич Машицын, преподаватель детской школы искусств № 31 Валентина Васильевна Кузнецова, ветеран педагогического труда Екатерина Александровна Головацкая, ветеран агропромышленного комплекса Павел Петрович Крейсман, ветеран культуры Людмила Ильинична Голоушкина, талантливые медики Валентина Андреяновна Тушминцева, Галина Леонтьевна Бобова, Любовь Григорьевна Лукьянцева и Валентина Фёдоровна Ануфриева, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Розанбек Сергеевич Гаев.

Ветеран труда из села Кубитет Иван Иванович Дука написал более 1,5 тысяч газетных статей, очерков и рассказов, посвящённых землякам и их славным делам. Почетный гражданин Тяжинского района и поселка Итатский, ветеран педагогического труда Агния Викентьевна Герасимова вместе со школьниками собрала богатейший краеведческий материал по истории Итата, с которым теперь юные итатцы знакомятся в школе. Самобытный поэт из поселка Тяжинский Алексей Николаевич Ростовский издал две книги стихов «Иду к тебе моя природа» и «Как живешь, село родное?». Имя поэта вписано в Литературную карту Кузбасса.

Немало потрудились на благо родного района Алевтина Владимировна Ершова, Галина Семеновна Лукьянчикова, Владимир Семенович Фрибус, Елена Станиславовна Бурнос, Людмила Петровна Воронина, Василий Иванович Воробьев, Екатерина Павловна Сазыкина, Галина Ивановна Селянина, Анна Яковлевна Никон, Елена Ивановна Егорова и многие-многие другие.

Забота о старшем поколении – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы вветераны не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом. В Тяжинском районе 60 социальных работников центра социального обслуживания населения предоставляют большой спектр социально-бытовых и социально-медицинских услуг, а также услуг по выполнению отделочных работ и благоустройству придомовых территорий шестистам нашим ветеранам.

В учреждении разрабатывают и реализуют инновационные технологии, проекты, программы. Так, проект «День Добра» помогает решить проблемы пожилых людей с помощью волонтеров. Добровольцы – студенты Тяжинского агропромышленного техникума оказывают помощь в проведении генеральных уборок в квартирах клиентов, благоустройстве придомовых территорий, в работе на приусадебном участке, в уборке снега, складировании дров и угля.

Социокультурная реабилитация ветеранов в зоне особого внимания специалистов и социальных работников. Для пенсионеров действуют несколько программ: это работа с воспоминаниями и изучение компьютерной грамотности, духовная реабилитация и занятия по интересам.

Выполняя задачи программы «Поверь в себя» по восстановлению утраченных физических функций пожилых людей, социальные работники организуют и проводят реабилитационные мероприятия, способствующие стабилизации физического и психического здоровья ветеранов. Программа реализуется по нескольким направлениям, одним из востребованных методов является арт-терапия, или терапия искусством.

Программа «Школа безопасности для пожилых людей» продолжает работать по всем направлениям. Особенно актуальны темы мошенничества и пожарной безопасности. С помощью индивидуальных и групповых бесед, лекций, стендового оформления, распространения тематических памяток и брошюр проводится информирование ветеранов по вопросам безопасного поведения в повседневной жизни.

За 2017 год более 150 человек воспользовались услугами отделения дневного пребывания. Здесь для ветеранов созданы хорошие условия для отдыха, лечения и общения – кислородный коктейль, массаж, аутотренинг, горячие обеды и завтраки, творческие мероприятия и многое другое.

В июне состоялся целевой заезд детей войны, тружеников тыла, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, за счет средств, выделенных организационным комитетом «Победа». Работники отделения на протяжении всего заезда не дают скучать ветеранам. Отдыхающие постоянно тренируют свои интеллектуальные способности посредством различной умственной нагрузки: запоминание песен, стихов, чтение книг и так далее.

Сегодня далеко не каждый российский пенсионер может позволить себе путешествия, поэтому в центре социального обслуживания населения внедрена такая услуга как «Социальный туризм». Это очень перспективное направление по повышению качества жизни старшего поколения, благодаря которому ветераны могут знакомиться с достопримечательностями родного края. Введенной в прошлом году дополнительной услугой «Социальный туризм» воспользовался 51 человек.

Если в прошлом году ветераны предпочитали совершать поездки на небольшие расстояния – до Мариинска, Итата, то в этом году две группы ветеранов посетили музей-заповедник «Томская Писаница». Специалисты центра подчеркивают, что социальный туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых людей, так как является фактором, противодействующим малоподвижному образу жизни, который отрицательно влияет на здоровье и психику.

Туризм создает возможность устанавливать независимые и разнообразные контакты, получить мощный заряд позитива и бодрости, так необходимых пожилому человеку. Кроме того в центре используются и проводятся виртуальные экскурсии по многим странам мира, которые также дают возможность получить положительные эмоции и расширить свой кругозор.

Продолжает работу «социальное такси». Инвалидам и болеющим людям достаточно сложно перемещаться даже в пределах своего жилья, не говоря о передвижении по району. «Социальное такси» позволяет облегчить для них эти поездки, сделать их комфортными и безопасными. За 2017 год более 60 человек были доставлены в различные учреждения, как района, так и области. В дни празднования Рождества, Дня Победы и Святой Пасхи была организована безвозмездная доставка инвалидов на мероприятия.

Для ветеранов ежегодно проводятся конкурсы, выставки творчества, фотовыставки, акции, направленные не только на раскрытие их творческого и физического потенциала, но и на сбор информации, имеющей историческую ценность.

В стране и регионе принимаются меры материальной помощи людям старшего поколения. За 9 месяцев 2017 года наши земляки из числа ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны были обеспечены мерами социальной поддержки на общую сумму 28 млн. рублей, в том числе:

- 3400 человек получили компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму более 14,7 млн. руб.;

- почти 6,2 млн. руб. было направлено на выплату пенсии Кемеровской области (778 получателей),

- более 5,5 млн. руб. – на ежемесячную денежную выплату взамен натуральных льгот (1304 получателей),

- компенсации за пользование стационарным телефоном, взамен продуктовых наборов получили 625 человек на сумму почти 685 тыс. руб.,

- зубопротезирование оплачено 92 гражданам пожилого возраста на 665 тыс. руб.

Вместе с поздравительными открытками от губернатора Кемеровской области и Президента РФ 32 юбиляра в возрасте 90, 95 и 100 лет, проживающих в районе, получили к празднику денежную премию.

Хорошим подспорьем для ветеранов стали губернаторские акции по поддержке старшего поколения. Это вручение овощных наборов, обеспечение благотворительным углем и многое другое. По губернаторским акциям в районе 10 семей получили 20 овец (по барану и овце), 90 семей кур (по пять штук), 75 семей получила семенной картофель (по 100 кг).

В ходе приема у главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина ветераны получили заслуженные награды. Самодеятельные артисты и работники культуры порадовали пожилых людей своим творчеством. В концертной программе выступили воспитанники детской школы искусств № 31, участники художественной самодеятельности районного Дома культуры «Юбилейный» и танцевального коллектива «Эдельвейс».