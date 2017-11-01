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День призывника в Тяжине

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошли торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации «Завтра в строй».
В этом году в войска отправятся 30 призывников 1995-1999 годов рождения. С напутственным словом к новобранцам обратились глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Кемеровской области по Тяжинскому и Тисульскому районам Николай Николаевич Николаенко, активистка районного отделения «Союза женщин Кузбасса» Елена Ивановна Дурнова.
В адрес призывников прозвучали поздравления от участников военно-патриотического клуба «Витязь». На мероприятии присутствовали обучающиеся школ районного центра, студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
Для всех собравшихся прозвучали музыкальные номера в исполнении солистов районного Дома культуры и участников танцевального коллектива «Созвездие» Центра дополнительного образования поселка Тяжинский.
В этот день призывники посетили музей Боевой Славы, возложили цветы к мемориалам земляков погибших на фронтах Великой Отечественной войне и в локальных вооруженных конфликтах, сделали общее фото на память. Также ребята посетили Преображенский храм, где побеседовали с настоятелем отцом Василием Страдомским.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/11/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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