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День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Участники ансамбля русской песни «Барыня» поздравили коллектив Тяжинского автотранспортного предприятия с профессиональным праздником.
Вот уже несколько лет преподаватели детской школы искусств № 31 радуют своим творчеством работников автотранспорта. В концертной программе были исполнены любимые песни водителей. Бурными аплодисментами зрители приветствовали выступление ансамбля с песнями «По северу по вольному», «Барыня».
Артисты пожелали всем работникам автотранспортного предприятия доброго здоровья, семейного благополучия, безаварийной работы и хороших дорог.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/10/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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