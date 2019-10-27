День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

На Новосибирск надвигается непогода В Новосибирске с сегодняшнего дня, 25 октября, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра...

В кемеровском роддоме, откуда похитили младенца, нашли нарушения Прокурорская проверка обнаружила нарушения в кемеровской больнице, из роддома которой был похищен...

Ларек с шаурмой закрыли в Кемерове за антисанитарию Многочисленные нарушения СанПиНа привели к закрытию павильона с шаурмой, расположенном на...