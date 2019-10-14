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День работника сельского хозяйства

В Итате прошла встреча «Венец всех ценностей - хлеб», посвященная труженикам села.
В Совете ветеранов поселка Итатский Тяжинского района дети загадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, собирали композицию из предложенных даров осени, участвовали в конкурсах, читали стихи.
Затем участники встречи познакомились с легендой о «Бородинском» хлебе и провели дегустацию различных сортов хлеба.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/10/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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