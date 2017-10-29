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День работников автомобильного транспорта

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил коллектив автотранспортного предприятия с профессиональным праздником.
В районе автомобильный транспорт имеет богатую историю и славные традиции. Тяжинское автохозяйство было создано 5 мая 1938 года. Тогда его основной задачей была перевозка зерна.
Сегодня предприятие занимается пассажирскими перевозками, обслуживает 40 внутрирайонных и междугородных маршрутов. Ежедневно на линию выходят 30 автобусов. На предприятии трудятся 185 человек.
В честь профессионального праздника лучшие работники автотранспортного предприятия получили заслуженные награды.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/10/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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