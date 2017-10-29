День работников автомобильного транспорта

Новокузнецк: полиция ищет жертв 158-сантиметрового злоумышленника Отмечается, что в настоящий момент задержанный злоумышленник цыган по национальности подозревается...

В Кемерове при пожаре в жилом доме погибла 55-летняя женщина В пятницу, 27 октября, в Кемерове произошёл крупный пожар в частном жилом доме, в результате...

Кемеровчане смогут увидеть игру мировых звезд Жители областного центра смогут увидеть театральные постановки мирового уровня в кинотеатрах.