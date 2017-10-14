День работников дорожного хозяйства

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил с профессиональным праздником коллектив ЗАО «Тяжинское ДРСУ».

В этом году предприятием освоено денежных средств на сумму 80 млн. рублей. В рамках содержания автомобильных дорог Тяжинского района выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия в объеме около 18 тысяч квадратных метров (более 2 тысяч тонн асфальтобетонной смеси). Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме более 5 тысяч квадратных метров, произведено восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала (протяженностью 20 км), заменено 170 дорожных знаков.

Сельским поселениям оказаны услуги по содержанию и ремонту дорог с начала 2017 года на сумму 1 млн. 141 тысяч рублей. Завершены профилактические работы на двух мостах по автодорогам Тяжинский-Тисуль и Тяжинский-Тяжиновершинка-Итатский с подъездом к селу Малопичугино.

На период 2018-2019 годов ЗАО «Тяжинское ДРСУ» планируется освоить в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог в районе порядка 170 млн. рублей (устройство асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт, восстановление профиля щебеночных дорог).

Дорожники получили заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Кемеровской области и в связи с празднованием Дня работников дорожного хозяйства Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области с вручением денежной премии награжден водитель Итатского участка ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Олег Геннадьевич Петров. Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области с вручением денежной премии отмечен ветеран труда ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Владимир Александрович Шатунов.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены главный инженер ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Сергей Григорьевич Антоненко и водитель Тяжинского участка ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Александр Владимирович Попов.

Первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков поздравил с Днем работников дорожного хозяйства коллектив Тяжинского участка содержания автодорог филиала «Мариинскавтодор» общества «ЕнисейАвтодор». За добросовестный труд, личный вклад в развитие дорожной отрасли Кемеровской области и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой Коллегии администрации Кемеровской области награждены машинист щебнераспределителя Павел Леонидович Денеко и водитель автомобиля Андрей Николаевич Симахин.

За поддержку в решении социально-экономических вопросов Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечен генеральный директор АО «Енисейавтодор» Александр Владимирович Новоселов.