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День работников дорожного хозяйства

Тяжинскому ДРСУ в этом году исполняется 60 лет.
В настоящее время закрытое акционерное общество «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович) обслуживает 219 километров областных и 39 километров муниципальных автодорог. В ДРСУ работают 85 человек, в состав управления входит два дорожных участка, которые расположены в поселках Итатский и Тяжинский.
За годы работы на предприятии накоплен богатый опыт по организации содержания дорог, отработана система контроля за качеством работ, активно внедряются новые технологии и оборудование.
Накануне профессионального праздника за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены инженер проектно-сметного отдела ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Игорь Павлович Башко и главный бухгалтер ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Ольга Валерьевна Косарева. Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечен дорожный рабочий ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Андрей Сергеевич Великоцкий.

Тяжин
kuzbassnews.ru
20/10/2019
Тяжин
Новости Кузбасса

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