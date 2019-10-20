День работников дорожного хозяйства

Тяжинскому ДРСУ в этом году исполняется 60 лет.

В настоящее время закрытое акционерное общество «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович) обслуживает 219 километров областных и 39 километров муниципальных автодорог. В ДРСУ работают 85 человек, в состав управления входит два дорожных участка, которые расположены в поселках Итатский и Тяжинский.

За годы работы на предприятии накоплен богатый опыт по организации содержания дорог, отработана система контроля за качеством работ, активно внедряются новые технологии и оборудование.

Накануне профессионального праздника за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены инженер проектно-сметного отдела ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Игорь Павлович Башко и главный бухгалтер ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Ольга Валерьевна Косарева. Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечен дорожный рабочий ЗАО «Тяжинское ДРСУ» Андрей Сергеевич Великоцкий.