День работников леса

В честь профессионального праздника тяжинские лесничие отмечены областными наградами.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие лесного хозяйства Кузбасса старший инспектор территориального отдела по Тяжинскому лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской области Леонид Альбинович Хвидзевич и инспектор Александр Иосифович Дзалбо награждены Почетными грамотами Коллегии администрации Кемеровской области.

За плодотворную работу, верность профессиональному долгу, высокую ответственность в деле сохранения, приумножения и рационального использования лесов региона Благодарственным письмом департамента лесного комплекса Кемеровской области отмечен старший инспектор Владимир Андреевич Корчуганов.

В состав Тяжинского лесничества входят Итатское, Бороковское, Черемшанское и Даниловское участковые лесничества – общей площадью 157168 гектаров. Одно из важнейших направлений работы лесничества – лесовосстановление. Только на территории Нововосточного урочища в этом году посажено 52,3 гектаров лесных насаждений.

Также лесничие контролируют использование лесных ресурсов, следят за санитарным состоянием леса, выявляют незаконные вырубки, отпускают древесину для населения. Весной, на наиболее пожароопасных участках инспекторы ежедневно проводят патрулирование, устраивают противопожарные минерализованные полосы по границам лесного фонда.

По госзаданию глава крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Тимофеевич Кудринский занимается восстановлением вырубленных территорий, а также тушением лесных пожаров.