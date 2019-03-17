День работников жилищно-коммунального хозяйства

В Тяжинском РДК «Юбилейный» прошел прием главы района, посвященный Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
С профессиональным праздником работников отрасли поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, директор муниципального унитарного предприятия «Комфорт» Виктор Григорьевич Клевцов.
Лучшие работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства получили заслуженные награды. Культработники и самодеятельные артисты подготовили для тружеников ЖКХ праздничную концертную программу.
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