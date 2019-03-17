День работников жилищно-коммунального хозяйства

Детей поили компотом с червями в кузбасской школьной столовой Накануне в Сети появилась фотография, вызвавшую бурную реакцию у жителей Кемеровской области. Автор...

Аман Тулеев окончательно проиграл дело о клевете Кемеровский облсуд отклонил апелляционную жалобу экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на решение...

Кемеровчане поделились радостью от убранного снега В администрации Кемерова рассказали, что замечаний жителей города очень много, поэтому производится...