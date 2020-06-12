В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли акции, посвященные Дню России.
Работники центра поздравили земляков с государственным праздником и вручили им сувениры. Также они присоединились к акциям «Россия в объективе» и «Окна России». Участники сельской художественной самодеятельности приняли активное участие в акции «Рисую Россию».
В День России в Тяжинском округе состоялся онлайн-фестиваль самодеятельных ансамблей «России золотые голоса».
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