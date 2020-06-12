День России

Кузбасский музей «купил» скульптуру за пять миллиардов В соцсетях распространилась информация с сайта Госзакупок, согласно которой в начале 2020 года...

Ремонт проспекта Шахтёров начали в Кемерове Сегодня ночью начался ремонт проспекта Шахтеров в Кемерове, который осуществляется в рамках проекта...

Кемеровчанам напомнили про второй этап отключения горячей воды С 15 июня в Кемерове начнётся второй этап гидравлических испытаний на магистральных и...