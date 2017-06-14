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День России в Калтане отметили народными гуляньями, спортивными мероприятиями, акциями и концертами

12 июня мы отмечаем один из своих главных государственных праздников - День России, который является символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями, акциями и концертами, цель которых - создать добрую, праздничную атмосферу, пробудить у населения чувство патриотизма, объединить людей в обществе независимо от их религиозных конфессий, взглядов, возраста и статуса.

В Калтанском городском округе праздник открыл гимн Российской Федерации, который транслировался с 10 часов утра на всех основных площадях: ДК «Энергетик», ДК «Сарбала», ДК «Прогресс» и КДЦ «Сюрприз».

В этот день в Калтане учреждения культуры организовали флешмоб «Пусть радуются дети на солнечной планете», семейный праздник «Счастье, солнце, дружба – вот, что людям нужно», конкурс рисунков на асфальте, праздничные концерты для детей и взрослых, игровые программы и тематические акции. Игровые познавательные программы «Любимая моя Россия» прошли и в с Сарбала. Библиотечная система города также подготовила свои мероприятия для горожан, так, например, в Центральной библиотеке работали книжные выставки «Россией горжусь, России верю».

Однако самые яркие впечатления у детей  и взрослых оставил фестиваль красок «Холли», который состоялся как в городе, так и в пос. Малиновка. 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
14/06/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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