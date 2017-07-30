День рождения Бабы-Яги в Бороковке

Сказочная героиня пришла в гости к ребятишкам из села Бороковка Тяжинского района, чтобы отметить свой день рождения.
Художественный руководитель сельского клуба Татьяна Федоровна Кулешова (в роли Бабы-Яги) проводила различные конкурсы, создала себе команду из юных помощников, которые вместе с ней совершали различные шуточные обряды.
Баба-Яга перепутала все сказки, но ребята ловко все расставили по местам. Также сказочная героиня задавала детям каверзные вопросы, ребята пели частушки, соревновались в «полетах» на метле. После веселых состязаний Баба-Яга угостила всех ребятишек баранками.
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