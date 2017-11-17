День рождения Деда Мороза

В Кузбассе мужчина зарезал бывшую девушку в день ее рождения Установлено, что ночью 15 ноября подозреваемый в нетрезвом состоянии пришел в гости к бывшей...

В Кемерове на скользкой дороге за вечер столкнулись шесть автомобилей Вечером в пятницу, 17 ноября, в Кемерове напротив дома №7 по улице Юрия Двужильного произошло...

В ГИБДД назвали самые аварийные дороги в Кузбассе В ГИБДД Кузбасса прошло совещание по обеспечению безопасности движения на дорогах в зимний период.