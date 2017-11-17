День рождения Деда Мороза

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В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялся детский праздник «Приглашение от Деда Мороза», посвященный Дню рождения сказочного волшебника.
Персонажи сказок устроили для воспитанников детских садов Тяжинского района концертно-театрализованное представление с элементами игры.
Ребятишки поздравили Деда Мороза с днем рождения и вручили ему подарки, сделанные своими руками. В свою очередь детсадовцы получили от Деда Мороза сладкие гостинцы.
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