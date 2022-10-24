День рождения русской матрешки отметили в Тяжинском округе

24 октября 1900 года на Всемирной выставке в Париже матрёшка покорила европейскую публику и даже была удостоена бронзовой медали.

Этот день формально считается днем рождения круглолицей куколки в платочке. В канун дня рождения матрешки и в рамках Года культурного наследия народов России работники Георгиевского сельского клуба совместно с библиотекой провели познавательно-развлекательную программу «Ах, матрешка - русская душа!». Ребята узнали, когда появилась первая русская матрешка, познакомились с видами матрешек, узнали, в каких городах находятся музеи Матрешки, на какие праздники можно дарить такой сувенир. Также отгадывали загадки, участвовали в игровых конкурсах.

В отделениях социального обслуживания на дому ЦСОН Тяжинского округа прошли заседания мини-клубов на дому по теме: «Фольклорный праздник «Русская матрешка - душа России». Пожилые люди приняли участие в конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. Ветераны попробовали себя в роли мастеров-художников и с удовольствием разрисовали матрешек. Получатели социальных услуг придумывали орнаменты и кружева для украшения их сарафанов, создавая индивидуальный образ русской красавицы.