День села в Тисуле

Песков заявил, что кадровых решений по Тулееву не принималось Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента Российской Федерации, заявил о том,...

Междуреченец заплатит штраф за проверку оперативности полиции Житель Междуреченска заплатит штраф за заведомо ложный вызов полиции. 36-летний мужчина просто...

В Кемерове произошло тройное ДТП с участием экскаватора В Кемерове 25 июня на улице Алтайская столкнулись экскаватор, джип и «Газель». Видео момента аварии...