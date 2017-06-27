Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День села в Тисуле

В селе Тисуль Тяжинского района прошло праздничное мероприятие посвященное Дню села «Частица Родины моей».
Праздник организовали заведующая сельским клубом Римма Ивановна Степанова и художественный руководитель Ирина Васильевна Егорова. Спонсором мероприятия выступила администрация Тисульского сельского поселения, а Вера Федоровна Леонова угостила ребятишек бесплатным мороженым.
Глава Тисульского сельского поселения Сергей Иванович Абрамов поздравил земляков с праздником. Участники художественной самодеятельности порадовали жителей села своим творчеством. Для детей были организованы конкурсно-игровые программы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/06/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Песков заявил, что кадровых решений по Тулееву не принималось
Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента Российской Федерации, заявил о том,...
Междуреченец заплатит штраф за проверку оперативности полиции
Житель Междуреченска заплатит штраф за заведомо ложный вызов полиции. 36-летний мужчина просто...
В Кемерове произошло тройное ДТП с участием экскаватора
В Кемерове 25 июня на улице Алтайская столкнулись экскаватор, джип и «Газель». Видео момента аварии...
Кемерово получил 700 млн рублей на строительство детсадов и дорог
Кемерово получил 700 млн рублей из федерального бюджета на строительство объектов социальной сферы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus