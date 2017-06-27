День села в Тисуле

В селе Тисуль Тяжинского района прошло праздничное мероприятие посвященное Дню села «Частица Родины моей».
Праздник организовали заведующая сельским клубом Римма Ивановна Степанова и художественный руководитель Ирина Васильевна Егорова. Спонсором мероприятия выступила администрация Тисульского сельского поселения, а Вера Федоровна Леонова угостила ребятишек бесплатным мороженым.
Глава Тисульского сельского поселения Сергей Иванович Абрамов поздравил земляков с праздником. Участники художественной самодеятельности порадовали жителей села своим творчеством. Для детей были организованы конкурсно-игровые программы.
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