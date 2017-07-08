День семьи, любви и верности

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» состоялась торжественная регистрация брака.

Перед торжественной регистрацией молодых встретили на площади РДК с обрядовым действием. Со словами поздравления к новобрачным Виктории и Роману Крюк из поселка Итатский обратились глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, настоятель Преображенского храма протоиерей Василий Страдомский, начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов.

В честь праздника и бракосочетания молодожены и семья юбиляров получили подарки от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, администрации Тяжинского муниципального района и Тяжинского городского поселения.

На празднике медалью «За любовь и верность» была награждена семья Федора Федоровича и Нины Ивановны Кожановых. Такая награда вручается супругам, зарегистрировавшим заключение брака не менее 25 лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. В Тяжинском районе медалью «За любовь и верность» награждены 27 семейных пар.

Вся трудовая деятельность Федора Федоровича Кожанова, более 43 лет – связана с Тяжинским районом и дорожной отраслью. Он прошел трудовой путь от механика до заместителя генерального директора Тяжинского дорожного ремонтно-строительного управления. За достижения в профессиональной деятельности Федору Федоровичу Кожанову присвоено звание «Почетный дорожник Кузбасса».

Нина Ивановна более 10 лет работала в должности экономиста в Тяжинском отделе рабочего снабжения, и более 25 лет в должности специалиста-эксперта межрайонного отдела статистики по Тяжинскому району. Супруги Кожановы воспитали двух сыновей. Они – замечательные бабушка и дедушка. Помогают в воспитании трех внучек и внука.

Работники Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный» подготовили для супругов Крюк и Кожановых музыкальные подарки.