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День славянской письменности и культуры отметили в Мариинском округе

Работники культурно-досугового центра «Творчество» города Мариинска провели детскую познавательную программу «В начале было Слово…». Специалисты библиотеки-филиала № 2 оформили выставку книг «К истокам русской письменности». Гости приняли участие в различных конкурсах и викторинах. Участники показали свои знания старославянизмов, прочли пословицу, написанную глаголицей, проявили творческие способности, придумав свой собственный алфавит. Большой интерес дети проявили к конкурсу «Послание из прошлого», где они смогли почувствовать себя первобытными людьми, создавая рисунки на камнях в стиле наскальной живописи.
В модельной библиотеке для детей и юношества города Мариинска открылась книжная выставка «Лишь слово певучее вечно». В Мариинском политехническом техникуме библиотекари провели для студентов познавательную программу «Поговорим о силе слова». Молодые люди узнали об истории создания русской письменности, о том, как писатели и поэты XIX века экспериментировали с русским языком. Затем состоялась интеллектуальная игра, где нужно было ответить на вопросы и выполнить задания по теме «Великий и могучий русский язык».
Специалисты городской библиотеки имени В. А. Чивилихина провели в Мариинской организации Всероссийского общества слепых познавательное путешествие «Бесценное наследие славянского народа». Участники окунулись в далекое прошлое Руси, познакомились с первым славянским алфавитом и узнали философию древних славян, зашифрованную в азбуке.
В Сусловской сельской модельной библиотеке состоялась литературно-познавательная программа «Славянский мост через века…». Специалисты Сусловского сельского Дома культуры организовали для учащихся Лебяжинской основной школы квест-путешествие по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В Обояновском СДК прошел исторический час «И нравы, и язык, и старина святая». В Тюменевском сельском Доме культуры состоялась познавательная программа «От глиняной таблички к печатной страничке!». В Тенгулинском СДК прошел урок-путешествие «Откуда азбука взялась».
В День славянской письменности и культуры специалисты Лебяжьего сельского Дома культуры провели с детьми тематическую беседу. В Красноорловском СДК состоялась игра-путешествие «К истокам славянской письменности». В Николаевском Доме культуры для детей провели познавательный час «Как слово зародилось...».

Фото: Сусловский сельский Дом культуры

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
26/05/2025
Культура
Мариинск
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