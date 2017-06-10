День социального работника

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвященное Дню социального работника.

С профессиональным праздником соцработников поздравил первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков. Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды. Работники культуры и самодеятельные артисты подготовили для собравшихся концертную программу.

8 июня 2017 года в администрации Кемеровской области на Губернаторском приеме начальнику управления социальной защиты населения Тяжинского муниципального района Ольге Николаевне Саватейкиной присвоено звание «Почетный работник социальной защиты населения Кемеровской области».

Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области награждена заведующий отделением социального обслуживания на дому № 4 Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района Ольга Георгиевна Конопелькина.

Приз зрительских симпатий вручен участнице конкурса «Лучший по профессии» специалисту по социальной работе Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района Елене Александровне Фильченко.

В Тяжинском районе накоплен значительный положительный опыт социальной работы, ведется поиск наиболее эффективных методов работы, расширяется спектр услуг, улучшается их качество, внедряются современные технологии. В социальной сфере района занято 190 человек.

Весь пласт работы по обеспечению жителей Тяжинского района мерами социальной поддержки лежит на 26-ти специалистах управления социальной защиты населения. Они ежегодно обслуживают более 7 тысяч граждан, назначают и выплачивают 15 видов различных пособий на детей, компенсации на оплату коммунальных услуг для 12-ти категорий граждан, льготы ветеранам войны и труда, областной материнский капитал. Вклад сотрудников управления социальной защиты населения в общее дело сохранения социальной стабильности очень велик.

Сумма денежных затрат на льготное обеспечение и материальную поддержку населения Тяжинского района в прошлом году составила 149 млн. руб., из них почти 55 млн. руб. направлено на выплату субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, 65 млн. руб. адресовано на меры социальной поддержки семьям с детьми, 9 млн. руб. – на дополнительное пенсионное обеспечение в виде пенсий Кемеровской области, 7,5 млн. руб. получили региональные льготники в денежной форме взамен мер социальной поддержки. Почти 1 млн. руб. компенсаций выплачено гражданам, имеющим звание «Почетный донор». Государственная социальная помощь в 2016 году была оказана 156-ти малообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражданам на сумму 407 тыс. руб.

125 граждан воспользовались в 2016 году своим правом на льготное зубопротезирование, оплата этих медицинских услуг составила 670 тыс. рублей.

Звание «Ветеран труда» было присвоено 72-м жителям района, помощь по реализации индивидуальной программы реабилитации получили 474 человека, которым впервые или повторно установлена инвалидность. В рамках муниципальной целевой программы «Доступная среда для инвалидов» к настоящему времени проведена оценка состояния доступности 22-х социально важных объектов Тяжинского района.

Профессия социального работника становится делом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся обстоятельств не могут обходиться без посторонней помощи. Для многих одиноких и немощных стариков, инвалидов работники социальной службы, часто становятся самыми близкими, почти родными людьми. Уметь бескорыстно отдавать тепло своей души – это главное в социальной работе. Эту миссию выполняют сотрудники Центра социального обслуживания населения.

Численность граждан, обслуженных социальными работниками на дому в 2016 году, составила 636 человек. Высокой социально-экономической эффективностью отличается деятельность социальных работников Татьяны Викторовны Чвырковой, Любови Николаевны Облаковой, Любови Михайловны Лапкиной.

Активную работу по духовной реабилитации получателей социальных услуг на дому в рамках программы «Свеча» ведут Татьяна Николаевна Пустовойтенко и Татьяна Анатольевна Наумова. Они организуют беседы, лекции, читают духовную литературу.

По программе «Поверь в себя» социальные работники Нина Ивановна Скударнова, Вера Александровна Иванова, Ольга Сергеевна Туменцева вовлекают получателей социальных услуг в социальную реабилитацию. В рамках этой программы в 2016 году прошел конкурс «Я против недуга», направленный на продление активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги на дому. 20 человек получили дипломы участников конкурса и памятные подарки.

В Центре социального обслуживания населения также реализуется программа «Школа безопасности для пожилых людей», в которой задействованы абсолютно все социальные работники. Востребована деятельность мини-клубов на дому, заседания которых проводятся по тематике единого клубного дня. Социальные работники Тамара Александровна Максимова и Галина Ивановна Тисецкая осуществляют серьезную подготовку к каждому заседанию мини-клуба: изучают литературу, подбирают иллюстрации. В течение 2016 года проведено 391 заседание, в которых приняли участие 1612 человек.

Центр социального обслуживания населения поддерживает тесную связь с Тяжинским агропромышленным техникумом по привлечению волонтёров. В рамках реализации проекта «День добра» и акции «Весенняя неделя добра» силами 35 студентов и 60 социальных работников 514-ти гражданам пожилого возраста и инвалидам было предоставлено 608 услуг по уборке жилых помещений, очистке снега, уборке придомовых территорий. Такое взаимодействие осуществляется благодаря методисту Центра Анне Евгеньевне Селюновой.

В отделении дневного пребывания ежегодно организуются муниципальные заезды, посвященные годовщинам начала Великой Отечественной войны. Так, в 2016 году из средств местного бюджета было выделено 26908 рублей для оплаты услуг 16-ти ветеранам войны. В преддверии дня Победы в мае 2017 года за счет средств местного бюджета в отделении дневного пребывания отдохнули и поправили свое здоровье 19 человек из числа тружеников тыла и детей погибших отцов. На эти цели было выделено 29548 рублей.

В целях повышения эффективности деятельности учреждения для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, улучшения их социального положения и повышения качества жизни в 2016 году введены новые дополнительные услуги: «Сопровождение граждан в социально значимые объекты», «Социальный туризм», «Основы компьютерной грамотности».

По направлению «социальный туризм» получатели соцуслуг совершили экскурсии в город Мариинск, посетив краеведческий музей, музей Владимира Алексеевича Чивилихина, достопримечательности города.

За 2016 год выполнено 79 заявок на услугу «Социальное такси», в том числе 14 заявок на междугородние перевозки.

Особое внимание в учреждении уделяется повышению кадрового потенциала. За 2016-2017 годы 8 социальных работников получили профильное образование без отрыва от работы, 18 социальных работников получают профильное образование в Тяжинском агропромышленном техникуме.

«Большое сердце, как океан, никогда не замерзает», – это крылатое выражение немецкого писателя Людвига Берне можно в полной мере отнести ко всем сотрудникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, которым руководит Оксана Васильевна Карабанова.

Самые сложные дети, с неустойчивой психикой, непослушные, склонные к правонарушениям и побегам, круглосуточно находятся в отделении социальной диагностики и реабилитации. Умеет подобрать ключ к каждому из них воспитатель Елена Васильевна Симакова. Социальный педагог Наталья Викторовна Сулейманова не только может прекрасно организовать детский коллектив, но и обладая навыками рукоделия, учит ребятишек мастерить что-либо своими руками.

Уют, теплую обстановку, добрые отношения создают в группе дневного пребывания воспитатель Татьяна Анатольевна Дубро, специалист по социальной работе Надежда Владимировна Сизова и помощник воспитателя Ирина Валентиновна Хватова. «Добрая, внимательная, хорошая…», – так отзываются дети о помощнике воспитателя Светлане Анатольевне Горюновой.

Вкусное, сбалансированное питание получают воспитанники благодаря творческому подходу к делу шеф-повара Елены Александровны Кузнецовой. Ольга Борисовна Преснова и Виолетта Геннадьевна Черновалова опытные повара. Они умеют качественно и быстро приготовить большой ассортимент вкусных блюд из самых обыкновенных продуктов.

Своевременно и качественно выполняет работу по комплектованию учреждения персоналом необходимой численности и квалификации специалист по кадрам Ольга Юрьевна Шаповалова.

Благодаря профессиональному мастерству в течение долгих лет осуществляют безаварийную перевозку несовершеннолетних водители с большим стажем работы – Юрий Михайлович Хохлов и Леонид Владимирович Данилков.

Всегда знают потребности семей, систематически их посещают, проводят беседы и проводят акции специалисты по социальной работе Ирина Васильевна Какурина, Нина Борисовна Парманова, Татьяна Алексеевна Песцова.

В 2016 году 1 877 граждан (в том числе 315 несовершеннолетних) было обслужено специалистами Центра. Количество детей, охваченных реабилитационными процессами в стационарных условиях, а также в отделении дневного пребывания составило 299 человек. С целью социального контроля и мониторинга семей специалисты Центра посетили 1 836 семей, воспитывающих детей до 18 лет.

С 2016 года в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних стали функционировать два новых социально-ориентированных клуба – «Школа молодой семьи» и «Развивай-ка». Популяризация семейных ценностей, приоритет института семьи были главными целями создания этих клубов. В мае текущего года состоялось первое заседание клуба «Луч надежды» – для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

На «Телефон доверия» за год поступило 1 466 обращений, психологами центра на улицах и площадях поселка Тяжинский проведено 10 информационно-просветительских акций для населения.

С 25 апреля 2017 года государственное казенное учреждение Кемеровской области «Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов» переименовано в государственное казенное учреждение Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», который по-прежнему возглавляет Тамара Дмитриевна Усова.

В доме-интернате в комфортных условиях проживают 52 человека, из них 44 инвалида. На территории и в жилом корпусе создана доступная среда жизнедеятельности для инвалидов. Сотрудники учреждения оказывают проживающим социально-бытовые, медицинские, психологические, коммуникативные услуги.

Добросовестным отношением к работе отличаются социальные работники Альбина Павловна Кравченко, Елена Александровна Конева, фельдшер Людмила Алексеевна Колесова, младшие медицинские сестры по уходу за больными Ольга Леонидовна Лянг, Ксения Викторовна Кузнецова, Марина Николаевна Рябова, сестра-хозяйка Ирина Васильевна Ямбарышева, начальник хозяйственного отдела Евгений Алексеевич Никифоров, повар Любовь Васильевна Барбосова.

Сердечных слов благодарности заслуживают ветераны социальной отрасли Тяжинского района, которые своим добросовестным трудом создавали базу социальной сферы, укрепляли авторитет социальной отрасли. Эти имена знакомы многим жителям Тяжинского района: Людмила Гавриловна Зайцева, Мария Васильевна Кокина, Валентина Павловна Драченина, Светлана Григорьевна Павленко, Валентина Ильинична Никон, Татьяна Ивановна Баранова, Надежда Александровна Свиридова, Галина Ивановна Селянина, Зоя Георгиевна Семенова, Людмила Павловна Юдакова, Людмила Николаевна Уткина, Татьяна Петровна Агапова, Валентина Финзенсовна Дильман, Шанина Ольга Петровна, Екатерина Фёдоровна Малышева, Галина Геннадьевна Моор.