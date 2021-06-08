Сегодня, в День социального работника, отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Отделения и территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области - Кузбассу.

Пенсионный фонд является крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг в России широкого спектра: это не только пенсионное и социальное обеспечение, но и реализация программ государственной поддержки семей, а также государственного софинансирования пенсий. ПФР является оператором Единой государственной информационной системы социального обеспечения" (ЕГИССО), а также Федерального реестра инвалидов (ФРИ), которые призваны решить задачу оперативного обмена информацией между ведомствами с целью достижения проактивного (беззаявительного) формата работы социальной сферы.

Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу и его территориальные управления в городах и районах обслуживают 826,8 тысяч пенсионеров, 246,2 тысячи получателей ежемесячных денежных выплат, более 2,9 млн застрахованных лиц, свыше 36 тысяч страхователей-работодателей, 71 тысячу индивидуальных предпринимателей.

В среднем в год в области назначается около 40 тысяч пенсий и более 8 тысяч ежемесячных денежных выплат, оформляется более 15 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал. Более 71 тысячи кузбассовцев получают социальную доплату к пенсии.

На пенсии и иные выплаты жителям региона ежемесячно выделяется 13,6 млрд рублей.

Приоритетное направление деятельности Пенсионного фонда – работа по качественному и своевременному оказанию государственных услуг населению. На территории Кемеровской области ведут прием граждан 39 клиентских служб территориальных органов ПФР. В 2020 году за консультациями туда обратились более 480 тысяч человек. Еще 292 тысячи консультаций специалисты предоставили по телефону «горячей линии».

Кроме того, все чаще кузбассовцы используют возможность получить услуги ПФР в электронном виде. Например, в 2020 году почти 84,5 тысяч человек подали в электронном виде заявление на назначение пенсии или смену способа доставки пенсии, более 32 тысяч человек подтвердили в ПФР учетную запись на портале госуслуг, около 8,8 тысяч человек установили услугу «Кодовое слово», которая поможет получать по телефону консультации специалиста ПФР с обращением к персональным данным его владельца.

В электронную форму постепенно переходит и взаимодействие со страхователями. Для обеспечения пенсионных прав своих работников свыше 32 тысяч предприятий и организаций Кузбасса в соответствии с графиком отчетности передают в ПФР необходимые индивидуальные сведения в электронном виде.

Ежегодно государство ставит перед Пенсионным фондом новые задачи, которые успешно решаются его профессиональным и слаженным трудовым коллективом. Накануне праздника в региональном Отделении ПФР и его территориальных органах состоялись торжественные собрания, 80 лучшим работникам системы вручили ведомственные награды.