День солидарности в борьбе с терриризмом

В Тяжинском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В поселке Тяжинский специалисты отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с молодогвардейцами провели акцию и запустили в небо белые шары в память о людях, погибших в террористических актах. Также совместно с администрацией Парка культуры и отдыха активисты провели памятный митинг «Свеча памяти», посвященный трагедии в Беслане.

В поселке Итатский участники волонтерского отряда «Союз сердец» приняли участие в беседе «Мы против терроризма». Провели беседу председатель общественного Совета детей при главе Тяжинского муниципального района, председатель Совета старшеклассников Итатской средней школы Анастасия Шильникова и член общественного Совета детей при главе Тяжинского муниципального района Дарья Филлипович.

Ребята вспоминали террористические акты, произошедшие в России: Беслан, Норд-Ост, теракты в метро и другие. Говорили о необходимости привлечения общественности к этой проблеме, воспитании толерантности по отношению к представителям других национальностей, а также своевременном реагировании на любые проявления экстремизма.