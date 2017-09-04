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День солидарности в борьбе с терриризмом

В Тяжинском районе прошли памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В поселке Тяжинский специалисты отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с молодогвардейцами провели акцию и запустили в небо белые шары в память о людях, погибших в террористических актах. Также совместно с администрацией Парка культуры и отдыха активисты провели памятный митинг «Свеча памяти», посвященный трагедии в Беслане.
В поселке Итатский участники волонтерского отряда «Союз сердец» приняли участие в беседе «Мы против терроризма». Провели беседу председатель общественного Совета детей при главе Тяжинского муниципального района, председатель Совета старшеклассников Итатской средней школы Анастасия Шильникова и член общественного Совета детей при главе Тяжинского муниципального района Дарья Филлипович.
Ребята вспоминали террористические акты, произошедшие в России: Беслан, Норд-Ост, теракты в метро и другие. Говорили о необходимости привлечения общественности к этой проблеме, воспитании толерантности по отношению к представителям других национальностей, а также своевременном реагировании на любые проявления экстремизма.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/09/2017
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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