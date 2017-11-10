День сотрудника органов внутренних дел

В зале заседаний администрации Тяжинского муниципального района прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

С профессиональным праздником полицейских поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. Сотрудники отдела МВД России по Тяжинскому району и дружинники получили заслуженные награды. Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для стражей правопорядка концертную программу.

Сегодня в Тяжинском районе несут службу около ста полицейских. Особое внимание уделяется борьбе с незаконным оборотом наркотиков, спиртосодержащих жидкостей и оружия. Во всех территориях Тяжинского района проводится большая профилактическая работа.

Без активного участия полицейских не обходится ни один праздник, ни одно массовое мероприятие. Благодаря слаженной работе всех ваших подразделений и четкому взаимодействию между отделом внутренних дел и администрацией района все массовые мероприятия проходят без чрезвычайных происшествий.

В текущем году в отдел МВД России по Тяжинскому району поступило более 3,5 тысяч обращений граждан о совершенных на территории района преступлениях и правонарушениях. По результатам проведения проверок возбуждено 341 уголовное дело, из них 72 преступления против личности, 163 - против собственности. Дополнительно выявлено 9 фактов мошенничества, 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Изъято 1 кг 730 гр наркотических веществ (марихуана), 125 доз наркотического вещества (героин). Выявлено около 4 тысяч правонарушений, из которых более 2 тысяч совершено на автодорогах района. На сегодняшний день благодаря предпринимаемым мерам раскрыто 65 % преступлений. Подразделениями следствия и дознания расследовано 253 уголовное дело, в суд направлено 125 уголовных дел.

Сегодня, в условиях реформирования полицейской службы, к стражам правопорядка предъявляются самые жесткие требования, ставятся новые, более сложные задачи. В органах внутренних дел нашего района служат подлинные профессионалы – сотрудники уголовного розыска, следователи, криминалисты, участковые уполномоченные, представители других подразделений отдела внутренних дел.

Небольшой, но дружный коллектив следственного управления во главе с подполковником юстиции Сергеем Александровичем Радченко работает с полной самоотдачей. Следователь капитан юстиции Юлия Георгиевна Карабанова несет службу уже пятнадцать лет. Это настоящий профессионал своего дела. Работает целеустремленно и грамотно.

В отделении уголовного розыска проходит службу лейтенант полиции Юрий Михайлович Гуляев, выпускник Омской академии МВД России. За короткий период службы проявил себя как целеустремленный, грамотный сотрудник, работает не жалея своих сил и личного времени. В работе проявляет настойчивость, оперативное чутье, смекалку.

Для района имеет огромное значение служба участковых уполномоченных полиции. Пятнадцать человек обслуживают все территории. Так благодаря кропотливой профилактической работе майора полиции Алексея Геннадьевича Кижеватова на территории Акимо-Анненского и Тисульского поселений обстановка под контролем. Капитан полиции Евгений Геннадьевич Якушонок пользуется доверием у населения Тяжинского городского поселения, четко и профессионально исполняет свои обязанности, вовремя приходит на помощь гражданам.

Майор полиции Евгений Геннадьевич Федоров, старший эксперт экспертно-криминалистического центра Главного управления внутренних дел Кемеровской области, имеет допуск на проведение 5 различных видов экспертиз. От его четких профессиональных действий во многом зависит успех раскрытия преступления.

Свой весомый вклад в общее дело вносит коллектив дежурной части. Ведь все обращения граждан проходят регистрацию именно в этом подразделении. От их внимательного отношения к заявителям и своевременного реагирования на поступившие сообщения у населения складывается общее представление о полиции и зависит успех раскрытия преступлений «по горячим следам».

Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов органов внутренних дел - Геннадия Трофимовича Федорова, Виктора Александровича Черницова, Александра Борисовича Паршелист, Алексея Александровича Пустовойтенко, Сергея Николаевича Старейченко, Николая Александровича Опейкина, Александра Вячеславовича Чекрыжева, Владимира Ивановича Юрманова и других.