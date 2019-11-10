День сотрудника органов внутренних дел РФ

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поздравил сотрудников Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тяжинскому району с профессиональным праздником.
За высокий уровень профессионализма, качественное и добросовестное выполнение оперативно-служебных задач Почётной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены подполковник юстиции, заместитель начальника отделения МВД России - начальник следственного отделения Сергей Александрович Радченко, майор полиции, старший эксперт межрайонного отделения по обслуживанию города Мариинска, Чебулинского, Тисульского и Тяжинского районов (дислокация в пгт Тяжинский) экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений Геннадьевич Фёдоров, майор внутренней службы, инспектор (по анализу, планированию и контролю) группы анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения Юлия Александровна Гросс, капитаны полиции, участковые уполномоченные полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Игорь Владимирович Самолутченко и Сергей Юрьевич Конопелькин.
Такой же районной наградой отмечены старший лейтенант полиции, оперуполномоченный отделения уголовного розыска Владимир Анатольевич Криворюк, лейтенант полиции, государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД Никита Михайлович Алимпов, старший лейтенант полиции, оперуполномоченный направления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Михайлович Гуляев, прапорщик полиции, полицейский (водитель) группы обслуживания (следственно-оперативной группы) Сергей Валентинович Качесов, инспектор регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД Татьяна Сергеевна Калентьева, инспектор (специалист) миграционного пункта Галина Викторовна Сошникова.
Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награждены капитан юстиции, следователь следственного отделения Юлия Георгиевна Карабанова, старший лейтенант полиции, дежурный группы режима спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Алексей Леонидович Данилков, старший лейтенант полиции, инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Александровна Кузнецова, прапорщик полиции, старший полицейский группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Алексей Александрович Радченко, майор полиции, старший дознаватель отделения дознания Евгения Александровна Климова, майор юстиции, старший следователь следственного отделения Елена Владимировна Вавуленко, капитан полиции, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Дмитрий Александрович Тришин.
Такой же районной наградой отмечены старший лейтенант полиции, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Леонид Юрьевич Фонтанин, старший лейтенант полиции, оперативный дежурный дежурной части Александр Викторович Данилков, майор полиции, начальник ОГИБДД Владимир Викторович Шарычев, майор полиции, начальник миграционного пункта Ольга Николаевна Луценко, инженер (специалист) группы информационных технологий, связи и защиты информации Алексей Сергеевич Баранов, инспектор группы делопроизводства и режима Елена Михайловна Самолутченко.
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