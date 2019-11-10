День сотрудника органов внутренних дел РФ

Троллейбус начнет курсировать по новой кольцевой развязке в Кемерове В Кемерове возобновится движение популярного троллейбуса № 2. Он связывает Ленинский, Центральный и...

В Кузбассе нашли труп избитого и полураздетого 20-летнего парня Труп 20-летнего парня со спущенными штанами нашли на улице жители одного из районов Кузбасса.

В Кемерове горели частный дом и гараж Вечером в пятницу, 8 ноября, в Кемерове произошло два пожара. Горели частный жилой дом и гараж....