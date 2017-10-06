День учителя в Тяжинском районе

Пропавшего березовского пенсионера полиция нашла на Крайнем Севере Пролетев несколько сотен километров на вертолете и проехав по тундре на оленьих упряжках, стражи...

Кузбассовец сбежал от приставов в нижнем белье из-за штрафа в 5 тысяч Через некоторое время мужчину оштрафовали на пять тысяч по статье «Побои», а потом он померился с...

Власти Новокузнецка ответили на просьбу об отключении городского радио Отмечается, что женщина опубликовала на сайте «Банк идей» свое предложение. Оно связано с...