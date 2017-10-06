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День учителя в Тяжинском районе

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя.
С профессиональным праздником педагогов поздравили заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьёва, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и начальник управления образования Александр Викторович Барсуков.
Учителя получили заслуженные награды. Нагрудным знаком «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» награждены педагог дополнительного образования Тяжинского Центра дополнительного образования детей Вера Анатольевна Еремина и музыкальный руководитель детского дома «Ласточкино гнёздышко» Алексей Петрович Пугаёв. За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награждена учитель Тяжинской средней школы № 3 Наталья Евгеньевна Рудковская.
За добросовестный труд в системе образования, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя 8 педагогов были награждены Почётной грамотой департамента образования и науки Кемеровской области, 16 учителей – Почётной грамотой главы Тяжинского муниципального района, 18 педагогов – Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района. Семь заслуженных учителей Российской Федерации отмечены Почётной грамотой Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района.
Самодеятельные артисты и работники культуры порадовали педагогов своим творчеством.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/10/2017
Образование
Тяжин
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Новости Кузбасса

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