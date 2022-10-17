Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

День университетов Кузбасса прошел в Тяжинском округе

В профориентационном мероприятии приняли участие более 200 школьников и студентов из Тяжинского и Тисульского округов.
День университетов Кузбасса начался с подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией Тяжинского муниципального округа и Министерством науки и высшего образования Кузбасса. Участников встречи поприветствовали Министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Александровна Ганиева и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
В мероприятии приняли участие представители филиала Российского государственного института сценических искусств в городе Кемерово «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства», Кемеровского государственного института культуры, Кузбасского института ФСИН России, Кузбасского государственного технического университета, Сибирского государственного индустриального университета, Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Кемеровского государственного университета, Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России и Кузбасской православной духовной семинарии.
Команды вузов презентовали старшеклассникам более 400 направлений подготовки, провели с ребятами мастер-классы, ознакомительные игры, тренинги. У школьников и студентов была уникальная возможность задать интересующие их вопросы и получить массу полезной информации.

Образование
Кемерово
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/10/2022
Образование
Кемерово
Тисуль
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus