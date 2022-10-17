День университетов Кузбасса прошел в Тяжинском округе

В профориентационном мероприятии приняли участие более 200 школьников и студентов из Тяжинского и Тисульского округов.

День университетов Кузбасса начался с подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией Тяжинского муниципального округа и Министерством науки и высшего образования Кузбасса. Участников встречи поприветствовали Министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Александровна Ганиева и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

В мероприятии приняли участие представители филиала Российского государственного института сценических искусств в городе Кемерово «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства», Кемеровского государственного института культуры, Кузбасского института ФСИН России, Кузбасского государственного технического университета, Сибирского государственного индустриального университета, Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, Кемеровского государственного университета, Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России и Кузбасской православной духовной семинарии.

Команды вузов презентовали старшеклассникам более 400 направлений подготовки, провели с ребятами мастер-классы, ознакомительные игры, тренинги. У школьников и студентов была уникальная возможность задать интересующие их вопросы и получить массу полезной информации.